ВИДЕО | Самая скандальная валентинка 2021 года — зад Собчак(3)
В видео одетая в бикини Собчак спиной к камере садится верхом на большую декоративную вазу, словно на ночной горшок. При этом Ксения демонстрирует на камеру крупным планом не только свои ягодицы, но и торчащую из-под купальника нитку от предмета женской гигиены.
“Валентинка всем вам”, — подписала видео телеведущая.
Подписчики 39-летней теледивы пришли в недоумение. В комментариях они бурно обсуждают ролик и клеймят Собчак за пошлость. Почти все посчитали видео глупым и неуместным.
“Ну не дурища ли?”, “Ну, ок, а в чем смысл, я так и не поняла? Я абсолютно не ханжа, но это просто бескультурщина, граничащая с вульгарностью”, “шнурок от тампона все-таки лишний”, — пишут фолловеры.
Одна из подписчиц припомнила Ксении ее же слова насчет обнаженных фото:
“Ксения, помнится, что когда-то Вы просили подписчиков образумить Вас, когда начнёте выкладывать полуголые фото в Инстаграм после 40 лет, так вот… время пришло”, — написала женщина.
Сама Ксения не раз шутила по поводу приближающегося 40-летия. И даже посвятила грядущей круглой дате фотосессию, снятую во время недавнего отпуска на Мальдивах. На снимках, которые Собчак опубликовала тогда в Инстаграме, она снова позирует спиной к камере. И снова на первом плане в кадре — ее “пятая точка”. На фото Ксения в леопардовом купальнике сидит на фоне моря, демонстрируя самую выигрышную, по ее мнению, часть тела.
- Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото, — пошутила Собчак.