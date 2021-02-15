ВИДЕО | Самая скандальная валентинка 2021 года — зад Собчак

Сама Ксения не раз шутила по поводу приближающегося 40-летия. И даже посвятила грядущей круглой дате фотосессию, снятую во время недавнего отпуска на Мальдивах. На снимках, которые Собчак опубликовала тогда в Инстаграме, она снова позирует спиной к камере. И снова на первом плане в кадре — ее “пятая точка”. На фото Ксения в леопардовом купальнике сидит на фоне моря, демонстрируя самую выигрышную, по ее мнению, часть тела.