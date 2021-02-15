Секс
15.02.2021, 21:16

6 скучных вещей, которые делают секс лучше

 
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Порой мы ищем в любовных утехах что-то новенькое — от партнеров до способов получить удовольствие. Но задайте себе вопрос: а все ли вы “выжали” из “старенького”? Mail.ru собрал простые и скучные (на первый взгляд) правила, которые пригодятся всем и сделают интимную жизнь приятнее и увлекательнее.


Обычная, скучная, приевшаяся — как только не называют эту позицию. По представлению современной культуры миссионерская поза — удел закоренелых консерваторов, а ее обязательные сопровождающие — одеяло, натянутое чуть ли не до носа, и кромешная темнота в спальне.

Несмотря на то что поза действительно классическая, простая в исполнении и не требует особого воображения, мы со всей ответственностью заявляем: не спешите сбрасывать ее со счетов. Миссионерская — это настоящий клад, в котором можно отыскать великое множество сокровищ! Например:

  • Тесный контакт между партнерами. Пожалуй, ни в одной другой позе ваши лица не будут настолько близки друг к другу. Активный визуальный контакт не только укрепляет романтическую связь между партнерами, но и помогает оценивать реакцию на те или иные действия: видя лицо человека прямо перед собой, гораздо легче понять, нравится ли ему вообще заниматься с вами сексом.
  • Активная стимуляция передней стенки влагалища. Практически золотой грааль хорошего секса, ведь именно в этой части влагалища расположено самое большое скопление нервных окончаний.
  • Трение в области клитора. Совершенно точно священный грааль хорошего секса! Большинство женщин получают оргазм именно от стимуляции клитора, а в миссионерской позиции его можно даже не стимулировать дополнительно, за тебя это будет делать (сюрприз) лобок партнера при каждой фрикции!
  • Сумасшедшая вариативность. Необходимо более глубокое проникновение? Подушка под ягодицами и разведенные в стороны колени девушки это устроят. Хочется смены ролей? Пусть мужчина встанет на колени и локти, и тогда именно женщина, лежа на спине и упираясь пятками в матрас, будет совершать фрикции, задавая темп и беря ситуацию в свои руки.

Вспомни, как часто ты отвлекаешься во время секса на что-то совершенно не важное, и как порой посторонние мысли отдаляют тебя от того, чтобы просто наслаждаться? И если ты думаешь, что
секс
и медитация никак не связаны, тебе определенно стоит попробовать помедитировать хотя бы один раз!

Клинические исследования Центра сексуальной медицины при университете Британской Колумбии отмечают увеличение сексуального желания, возбуждения, удовольствия и даже количества естественной смазки у женщин на фоне медитативных практик. А сами участницы исследования отдельно выделили упражнения на развитие осознанности.

Медитация как практика, помогающая сохранять концентрацию, воспитывать осознанность и оставаться в моменте, действительно очень ценная сама по себе в контексте сексуальной жизни.

При этом не обязательно уметь садиться в позу лотоса или достигать абсолютного духовного просветления. В бытовом смысле тебе будет достаточно десяти минут в день, в течение которых ты сможешь занять удобную позу и позволить себе просто быть. Классным помощником станут мобильные приложения для медитаций или подкасты, в которых диктор поможет следить за своими мыслями и реакциями тела.


«Секс по расписанию» звучит так, что навсегда отбивает желание заниматься сексом. Однако такой подход к организации сексуальной жизни действительно может выручить молодых родителей или те союзы, в которых партнеры работают посменно.

Когда вокруг кипят дела, очень легко задвинуть интимные потребности, как свои, так и партнера, на задний план. Секс-график помогает не забыть о важности близости, вносит секс в таблицу приоритетов в качестве константы романтических отношений с партнером. А еще он приучает тело к тому, чтобы регулярно испытывать возбуждение и желание!

Простые правила секса по расписанию:

  • Компромисс — это основа. И количество секса, и его частота — это тот параметр, который партнеры выбирают сами, отталкиваясь от потребностей друг друга.
  • Это не каторга. Если в один из дней, когда запланирован секс, кто-то из партнеров чувствует себя плохо или просто не настроен на интимную связь, обычная пометка в календаре не должна заставлять его забыть о себе во имя регулярного секса.


Стресс копится в нас ежедневно, и даже если проблема, его породившая, уже решена, он все равно может застревать в самых укромных уголках тела. Это напрямую влияет на качество сексуальной жизни: либидо снижается, возбуждение становится трудно достижимым, часто стресс сопровождают еще и телесные блоки, которые не позволяют расслабиться во время секса.

Чтобы «вытащить» стресс из себя, его необходимо прожить. Для этого подходят любые практики, связанные с телом: бег, танцы, массаж, силовые тренировка, даже просто принятие ванны вместо душа.

Секс как телесная практика, тоже для этого подходит, однако гораздо более эффективный и здоровый способ — проживать стресс вне сексуального контекста. Так ты не рискуешь зависнуть в порочном круге «стресс-секс-снова стресс» и даешь себе возможность заниматься сексом вне переживаний.


Звучит нудно, мы знаем. На деле это еще более нудно, но зато невероятно полезно! Человеческий мозг, особенно женский, практически всегда считывает контекст, от которого зависит набор реакций организма в той или иной ситуации.

Контекст этот можно не только считывать, но и создавать. Если чаще всего ты занимаешься сексом в кровати, заведи привычку не работать и не есть там же, а также заправлять постель, если в течение дня находишься в этой же комнате.

Если все дела делать в кровати, то мозг будет путаться: «О’кей, мы в постели. Что нам сейчас делать? Мы собрались работать или, может быть, мы проголодались? Или пора спать?» Как видишь, до сигнала о том, что пришло время заниматься сексом, может вообще не дойти.


Сомневаемся, что кого-то вообще привлекают ежегодные обследования на ЗППП, но это — единственно правильная стратегия для всех людей, ведущих половую жизнь. При этом не важно, состоишь ли ты в браке, длительных эксклюзивных или свободных отношениях, или же занимаешься сексом вне их, ежегодное обследование — это необходимость, которой нельзя пренебрегать.

Точно так же как и барьерной контрацепцией. Данные исследования Национального обследования сексуального здоровья подтверждают, что и мужчины, и женщины оценивают секс с презервативом как очень возбуждающий и приятный, так как он в меньшей степени связан с риском. А мы с вами уже усвоили: где нет рисков, там нет стресса, а где нет стресса, есть огромная вероятность получать удовольствие без всяких «но».

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