6 скучных вещей, которые делают секс лучше
Несмотря на то что поза действительно классическая, простая в исполнении и не требует особого воображения, мы со всей ответственностью заявляем: не спешите сбрасывать ее со счетов. Миссионерская — это настоящий клад, в котором можно отыскать великое множество сокровищ! Например:
- Тесный контакт между партнерами. Пожалуй, ни в одной другой позе ваши лица не будут настолько близки друг к другу. Активный визуальный контакт не только укрепляет романтическую связь между партнерами, но и помогает оценивать реакцию на те или иные действия: видя лицо человека прямо перед собой, гораздо легче понять, нравится ли ему вообще заниматься с вами сексом.
- Активная стимуляция передней стенки влагалища. Практически золотой грааль хорошего секса, ведь именно в этой части влагалища расположено самое большое скопление нервных окончаний.
- Трение в области клитора. Совершенно точно священный грааль хорошего секса! Большинство женщин получают оргазм именно от стимуляции клитора, а в миссионерской позиции его можно даже не стимулировать дополнительно, за тебя это будет делать (сюрприз) лобок партнера при каждой фрикции!
- Сумасшедшая вариативность. Необходимо более глубокое проникновение? Подушка под ягодицами и разведенные в стороны колени девушки это устроят. Хочется смены ролей? Пусть мужчина встанет на колени и локти, и тогда именно женщина, лежа на спине и упираясь пятками в матрас, будет совершать фрикции, задавая темп и беря ситуацию в свои руки.
Клинические исследования Центра сексуальной медицины при университете Британской Колумбии отмечают увеличение сексуального желания, возбуждения, удовольствия и даже количества естественной смазки у женщин на фоне медитативных практик. А сами участницы исследования отдельно выделили упражнения на развитие осознанности.
Медитация как практика, помогающая сохранять концентрацию, воспитывать осознанность и оставаться в моменте, действительно очень ценная сама по себе в контексте сексуальной жизни.
При этом не обязательно уметь садиться в позу лотоса или достигать абсолютного духовного просветления. В бытовом смысле тебе будет достаточно десяти минут в день, в течение которых ты сможешь занять удобную позу и позволить себе просто быть. Классным помощником станут мобильные приложения для медитаций или подкасты, в которых диктор поможет следить за своими мыслями и реакциями тела.
Когда вокруг кипят дела, очень легко задвинуть интимные потребности, как свои, так и партнера, на задний план. Секс-график помогает не забыть о важности близости, вносит секс в таблицу приоритетов в качестве константы романтических отношений с партнером. А еще он приучает тело к тому, чтобы регулярно испытывать возбуждение и желание!
Простые правила секса по расписанию:
- Компромисс — это основа. И количество секса, и его частота — это тот параметр, который партнеры выбирают сами, отталкиваясь от потребностей друг друга.
- Это не каторга. Если в один из дней, когда запланирован секс, кто-то из партнеров чувствует себя плохо или просто не настроен на интимную связь, обычная пометка в календаре не должна заставлять его забыть о себе во имя регулярного секса.
Стресс копится в нас ежедневно, и даже если проблема, его породившая, уже решена, он все равно может застревать в самых укромных уголках тела. Это напрямую влияет на качество сексуальной жизни: либидо снижается, возбуждение становится трудно достижимым, часто стресс сопровождают еще и телесные блоки, которые не позволяют расслабиться во время секса.
Чтобы «вытащить» стресс из себя, его необходимо прожить. Для этого подходят любые практики, связанные с телом: бег, танцы, массаж, силовые тренировка, даже просто принятие ванны вместо душа.
Секс как телесная практика, тоже для этого подходит, однако гораздо более эффективный и здоровый способ — проживать стресс вне сексуального контекста. Так ты не рискуешь зависнуть в порочном круге «стресс-секс-снова стресс» и даешь себе возможность заниматься сексом вне переживаний.
Контекст этот можно не только считывать, но и создавать. Если чаще всего ты занимаешься сексом в кровати, заведи привычку не работать и не есть там же, а также заправлять постель, если в течение дня находишься в этой же комнате.
Если все дела делать в кровати, то мозг будет путаться: «О’кей, мы в постели. Что нам сейчас делать? Мы собрались работать или, может быть, мы проголодались? Или пора спать?» Как видишь, до сигнала о том, что пришло время заниматься сексом, может вообще не дойти.
Точно так же как и барьерной контрацепцией. Данные исследования Национального обследования сексуального здоровья подтверждают, что и мужчины, и женщины оценивают секс с презервативом как очень возбуждающий и приятный, так как он в меньшей степени связан с риском. А мы с вами уже усвоили: где нет рисков, там нет стресса, а где нет стресса, есть огромная вероятность получать удовольствие без всяких «но».