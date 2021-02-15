6 скучных вещей, которые делают секс лучше

Несмотря на то что поза действительно классическая, простая в исполнении и не требует особого воображения, мы со всей ответственностью заявляем: не спешите сбрасывать ее со счетов. Миссионерская — это настоящий клад, в котором можно отыскать великое множество сокровищ! Например:

Обычная, скучная, приевшаяся — как только не называют эту позицию. По представлению современной культуры миссионерская поза — удел закоренелых консерваторов, а ее обязательные сопровождающие — одеяло, натянутое чуть ли не до носа, и кромешная темнота в спальне.





Вспомни, как часто ты отвлекаешься во время секса на что-то совершенно не важное, и как порой посторонние мысли отдаляют тебя от того, чтобы просто наслаждаться? И если ты думаешь, что

и медитация никак не связаны, тебе определенно стоит попробовать помедитировать хотя бы один раз!

Клинические исследования Центра сексуальной медицины при университете Британской Колумбии отмечают увеличение сексуального желания, возбуждения, удовольствия и даже количества естественной смазки у женщин на фоне медитативных практик. А сами участницы исследования отдельно выделили упражнения на развитие осознанности.

Медитация как практика, помогающая сохранять концентрацию, воспитывать осознанность и оставаться в моменте, действительно очень ценная сама по себе в контексте сексуальной жизни.