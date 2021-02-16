“Дом-2” “завис” в ожидании денег

Будущее проекта, который спустя 16 лет покинул эфир ТНТ, еще недавно виделось довольно оптимистичным. Владельцы реалити вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции и в итоге остановились на СТС Love. Возобновить съемки планировалось в середине февраля, однако, до сих пор никто не вызывал на них ни участников, ни съемочную группу.

“Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — рассказал источник. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю”.