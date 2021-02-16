“Дом-2” “завис” в ожидании денег
Будущее проекта, который спустя 16 лет покинул эфир ТНТ, еще недавно виделось довольно оптимистичным. Владельцы реалити вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции и в итоге остановились на СТС Love. Возобновить съемки планировалось в середине февраля, однако, до сих пор никто не вызывал на них ни участников, ни съемочную группу.
“Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — рассказал источник. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю”.
Если переводить вышесказанное в цифровой эквивалент, то “Дом-2” снимается блоками: по шесть программ за смену. Затраты продакшна на них — одна сумма (с шестью нулями), канал же приобретает готовые шесть передач в разы дороже. На этом производящая компания, собственно, и зарабатывает, и именно по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу сейчас и идет торг.
“Тем временем ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты, — продолжает источник. — А вот участникам приходится пока не так тяжко — они живут за счет рекламы в социальных сетях, плюс частично получают зарплату”.
Ведущие телестройки и вовсе не унывают — Ольга Бузова и Ксения Бородина по-прежнему заняты в проекте “Бородина против Бузовой”. Правда, сейчас позиция обеих стала несколько шаткой: продюсеры требуют обновления программы, иначе шоу ждет скорое закрытие.
“Уже снимается пилотный проект в новом формате, — продолжает источник. — Там они должны быть не против друг друга, а как бы подружками, заодно. Но пока все смотрится довольно скучно, темы банальные, так что на канале могут и не принять. Кстати, ТНТ не платит за эксклюзивность ни Бородиной, ни Бузовой, поэтому они совершенно спокойно могут работать где угодно, в том числе и на конкурирующих каналах”.