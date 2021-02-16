Шоу-бизнес
16.02.2021, 09:29

“Дом-2” “завис” в ожидании денег

 
screenshot - youtube
Съемки новых выпусков скандального реалити-шоу планировалось возобновить в середине февраля. Однако, участники и съемочная группа по-прежнему находятся в ожидании и сидят без работы. Все дело в деньгах, — сочувствует “СтарХит”.

Будущее проекта, который спустя 16 лет покинул эфир ТНТ, еще недавно виделось довольно оптимистичным. Владельцы реалити вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции и в итоге остановились на СТС Love. Возобновить съемки планировалось в середине февраля, однако, до сих пор никто не вызывал на них ни участников, ни съемочную группу.

“Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — рассказал источник. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю”.

Если переводить вышесказанное в цифровой эквивалент, то “Дом-2” снимается блоками: по шесть программ за смену. Затраты продакшна на них — одна сумма (с шестью нулями), канал же приобретает готовые шесть передач в разы дороже. На этом производящая компания, собственно, и зарабатывает, и именно по поводу стоимости одного выпуска реалити-шоу сейчас и идет торг.

“Тем временем ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты, — продолжает источник. — А вот участникам приходится пока не так тяжко — они живут за счет рекламы в социальных сетях, плюс частично получают зарплату”.

Ведущие телестройки и вовсе не унывают — Ольга Бузова и Ксения Бородина по-прежнему заняты в проекте “Бородина против Бузовой”. Правда, сейчас позиция обеих стала несколько шаткой: продюсеры требуют обновления программы, иначе шоу ждет скорое закрытие.

“Уже снимается пилотный проект в новом формате, — продолжает источник. — Там они должны быть не против друг друга, а как бы подружками, заодно. Но пока все смотрится довольно скучно, темы банальные, так что на канале могут и не принять. Кстати, ТНТ не платит за эксклюзивность ни Бородиной, ни Бузовой, поэтому они совершенно спокойно могут работать где угодно, в том числе и на конкурирующих каналах”.

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