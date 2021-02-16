“Какого хрена?!”: Михаил Галустян “наехал” на Нурлана Сабурова и стенд-ап

В свою очередь Михаил отметил, что не видит больших перспектив у жанра стендап-комедии в России: «На мой взгляд, это уже такой «мейнстрим». Прошло время, когда стендап был чем-то: «Ого! Вот это да!». Он не развивается, а масштабируется. Появляется все больше комиков и все. Если считать «Что было дальше?» развитием, тогда он действительно развивается. Но стендап работает по тем же калькам, что и в Штатах. Это же не наши российские ребята придумали. Эти лекала существовали давным-давно. Так же, как и Comedy Club — все пришло с Запада».