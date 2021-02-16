“Какого хрена?!”: Михаил Галустян “наехал” на Нурлана Сабурова и стенд-ап
41-летний Михаил Галустян может похвастаться богатой творческой биографией и вполне заслуженной любовью зрителя. Артист признается, что добиться такого успеха ему помогло участие в КВН. «Александр Масляков не только мне, а многим людям открыл дорогу в жизнь. Человек, через которого прошли многие дарования. Одним словом, он — трамплин. Ты можешь оттолкнуться и скакнуть высоко вверх, а можешь так шандарахнуться, что мало не покажется», — рассуждал юморист.
Правда, не все с таким восторгом говорят о закулисье проекта. Так, например, Сабуров, который пробовал силы в КВН в студенческие годы, заявил, что в играх у ребят нет возможности заработать. Участники, напротив, сами платят за выступления, и с каждой лигой суммы только увеличиваются. Такой подход кажется Нурлану довольно абсурдным, а вот Галустян считает иначе.
«Тогда другой схемы не было, — заявил он. — Только такая. Приходишь и работаешь. Нурлан Сабуров — кавээнщик? Я к нему нормально отношусь, но если он не кавээнщик, какого хрена он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и слава Богу».
В свою очередь Михаил отметил, что не видит больших перспектив у жанра стендап-комедии в России: «На мой взгляд, это уже такой «мейнстрим». Прошло время, когда стендап был чем-то: «Ого! Вот это да!». Он не развивается, а масштабируется. Появляется все больше комиков и все. Если считать «Что было дальше?» развитием, тогда он действительно развивается. Но стендап работает по тем же калькам, что и в Штатах. Это же не наши российские ребята придумали. Эти лекала существовали давным-давно. Так же, как и Comedy Club — все пришло с Запада».
К слову, весьма прохладно звезда относится и к экспериментам Гарика Мартиросяна в роли стендап-комика. «Не могу сказать: «Боже мой, что я такое посмотрел? Просто мед в уши мои залился!» или «Блин, зря ты это сделал». Есть, наверняка, намного хуже стендапы и намного лучше. Я, может быть, недостойный ценитель таких форм юмора. Наверное, кайфану больше от литературных шуток Жванецкого, которого тоже считают стендапером определенного рода», — размышлял Галустян в YouTube-шоу «50 вопросов».