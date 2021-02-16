Главные продукты в холодильнике с точки зрения диетолога

По словам диетолога, часто она запасает ингредиенты и готовит на всю неделю. “Мой холодильник всегда набит под завязку, и внутри творится что-то вроде кухонного тетриса”, — признается она. Помимо овощей, фруктов и комбучи, которую Геллман пьет по бутылке в день, у нее всегда есть куриные яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.

“Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка, — объясняет диетолог. — Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин”.