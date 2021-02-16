Главные продукты в холодильнике с точки зрения диетолога
По словам диетолога, часто она запасает ингредиенты и готовит на всю неделю. “Мой холодильник всегда набит под завязку, и внутри творится что-то вроде кухонного тетриса”, — признается она. Помимо овощей, фруктов и комбучи, которую Геллман пьет по бутылке в день, у нее всегда есть куриные яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.
“Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка, — объясняет диетолог. — Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин”.
Геллман считает греческий йогурт универсальным ингредиентом и постоянно использует его при готовке. Она отметила, что йогурт с фруктами или орехами годится, чтобы позавтракать или перекусить, он также заменяет майонез в салатах с яйцом, курицей или тунцом. Его еще можно использовать для выпечки или подавать с ним жареный картофель. “В нем много питательных веществ и 15 граммов белка на одну порцию, — говорит диетолог. — Это хороший источник кальция, витамина B12 и многого другого”.
Что касается миндального молока, то, по мнению Геллман, это вкусный и питательный продукт, который особенно полезен для людей, которые придерживаются растительной диеты или по какой-то причине избегают обычное молоко и его производные. Оно позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция, которых не хватает во многих растительных продуктах.