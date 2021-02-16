Иосиф Пригожин столкнулся с российским правосудием: его вызвали на допрос по заявлению Шнурова

Новость о том, что Сергей Шнуров подал на него заявление в органы, застала Пригожина на больничной койке. Он был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса в Дубае, неделю провел на кислородной поддержке: в тот момент Иосифу было не до чего, хотелось просто выжить.

А вот на звонок от следователя одного из московских отделений, продюсер, к тому моменту выписавшийся из клиники, уже смог ответить самостоятельно. И со свойственной ему иронией. “Когда меня пригласили приехать на допрос, я был крайне удивлен, — поделился Пригожин. — Это что у нас какой-то новый рок-н-ролл пошел? Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию? Сюр! У него есть мой телефон, позвони, если хочешь как-то решить вопрос. Нет, он присылает сообщения через общих друзей, когда я в Дубае, мол, можно с вами встретиться — в ресторане Amazonico. В социальных сетях публично пыжится, мол, “Йося, выходи!” Да лучше иметь дело с людьми нетрадиционной ориентации, чем с такими “мужчинами” как Шнур”.