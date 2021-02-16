Иосиф Пригожин столкнулся с российским правосудием: его вызвали на допрос по заявлению Шнурова
Новость о том, что Сергей Шнуров подал на него заявление в органы, застала Пригожина на больничной койке. Он был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса в Дубае, неделю провел на кислородной поддержке: в тот момент Иосифу было не до чего, хотелось просто выжить.
А вот на звонок от следователя одного из московских отделений, продюсер, к тому моменту выписавшийся из клиники, уже смог ответить самостоятельно. И со свойственной ему иронией. “Когда меня пригласили приехать на допрос, я был крайне удивлен, — поделился Пригожин. — Это что у нас какой-то новый рок-н-ролл пошел? Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию? Сюр! У него есть мой телефон, позвони, если хочешь как-то решить вопрос. Нет, он присылает сообщения через общих друзей, когда я в Дубае, мол, можно с вами встретиться — в ресторане Amazonico. В социальных сетях публично пыжится, мол, “Йося, выходи!” Да лучше иметь дело с людьми нетрадиционной ориентации, чем с такими “мужчинами” как Шнур”.
Напомним, конфликт между представителями тусовки возник еще в прошлом году: Иосиф заявил о бедственном положении артистов во время пандемии, а лидер “Ленинграда” высмеял это стихотворением и предложил скинуться звездной семье на еду. В дальнейшей перепалке рокер задел супругу Пригожина Валерию, что и породило грандиозный скандал со взаимными оскорблениями. Которые, похоже, в итоге произвели слишком сильное впечатление на Шнура.
“Я ему ответил: знаешь, старик, ты мог сказать про меня все, что хочешь, но Лера — профессиональный человек, с академическим образованием, педагог, не имеет никакого желания ни общаться, ни встречаться, — продолжает Иосиф. — Должен же он своей головой иногда думать, а не тем местом, каким обычно. Да кто ему угрожает! Я что сумасшедший?!”
Продюсер намерен и сам обратиться в суд и подать против Шнура иски за клевету и о защите чести и достоинства. Кроме того он считает, что музыкант, зная взрывной характер Пригожина, использует ситуацию для самопиара, собираясь баллотироваться в Государственную Думу.
“Мы же там не цирк собираем, хотелось бы меньше клоунов, — негодует Иосиф. — Нам нужны люди, которые будут действовать в интересах народа. Ему никогда не встать даже близко с Кобзоном или Говорухиным, Шнуров не способен защищать интересы представителей музыкальной индустрии. Мне кажется, он обычный жулик от бизнеса, который просто зарабатывает деньги, торгуя матом и хайпуя на всем подряд. И при этом еще и умудряется оставаться безнаказанным”.