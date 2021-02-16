Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Михайлова подчеркнула, что 85-летний Соломин переносит заболевание “не в тяжелой форме”. Подробности его состояния не раскрываются.

Юрий Соломин известен по таким фильмам, как “Дерсу Узала”, “Летучая мышь”, “Блокада”, “Обыкновенное чудо”, “ТАСС уполномочен заявить…” и “Хождение по мукам”. Он служит худруком Малого театра с 1988 года. Звание народного артиста СССР Соломин получил в 1988 году.