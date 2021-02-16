Михаила Боярского увезли в больницу. Что с ним?

Народного артиста России госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Супруга Боярского сообщила, что вчера, 15 февраля, актер почувствовал себя плохо, и тогда она вызвала скорую помощь. “У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним”, — поведала Лариса Луппиан.