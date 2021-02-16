16.02.2021, 15:01
Михаила Боярского увезли в больницу. Что с ним?(9)
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Тревожная новость пришла из Петербурга. 71-летнего Михаил Боярский госпитализирован. По первоначальной информации, на этот раз обошлось без коронавируса. Позднее стали известны подробности.
Народного артиста России госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Супруга Боярского сообщила, что вчера, 15 февраля, актер почувствовал себя плохо, и тогда она вызвала скорую помощь. “У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним”, — поведала Лариса Луппиан.
Отмечается, что в январе текущего года 71-летний Боярский сделал прививку от COVID-19. По предварительным данным, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией.
Утверждается также, что Боярский находился в сознании. В телефонном разговоре он и вовсе сказал, что чувствует себя хорошо.