Букмекеры принимают ставки на имя будущего ребенка Меган Маркл

В букмекерской фирме Ladbrokes предсказывают, что имя наследника, как и первого ребенка Гарри и Меган, будет начинаться с буквы “А”. Вероятность имен Альфи и Александра оценивается как четыре к одному. По другой версии, его назовут в честь прабабушки, британской королевы Елизаветы II, или прадедушки, мужа королевы принца Филиппа. В Ladbrokes на имена Елизавета и Филипп ставят шесть к одному.

Вероятность того, что ребенок получит имя покойной матери принца Гарри принцессы Дианы, составляет десять к одному. Такого мнения придерживаются не только в Ladbrokes, но и в Coral — еще одной букмекерской компании. В Coral также не исключают, что ребенка назовут Спенсер в честь девичьей фамилии принцессы Дианы (на это ставят 12 к одному), Альберт (16 к одному), Елизавета (16 к одному) и Филипп (16 к одному).

На бирже ставок Betfair ведут имена Оливер и Диана, вероятность которых оценивается в восемь к одному. На имя Дория, принадлежащее матери Меган Маркл, ставят 25 к одному. При этом представитель компании признался, что в свое время им не удалось предугадать, как Меган и Гарри назовут первенца. Он получил имя Арчи, которого не было в списках букмекеров.

А ведь это неплохой способ увеличить свой капитал для самих Гарри и Меган. Кто им помешает сделать ставку на редкое имя, а потом его дать малышу?