Бодибилдер, сломавший секс-куклу, на которой был женат, решил завести себе “гарем”

Толочко задумался об этом после поломки Марго. Кукла потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы, поэтому он хочет снизить нагрузку на нее. “Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах”. По его словам, когда Марго наконец починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.