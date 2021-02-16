ВИДЕО | Смотри, как проникновенно эстонская группа Julija Neumann & Band исполнила хит Сосо Павлиашвили



А тем временем предлагаем вам заглянуть за кулисы и посмотреть то, что не вошло в эфир.

"С какого-то момента все было просто в кайф. Зрителей, конечно, не хватало, но было очень классное жюри, очень классные ведущие и вообще вся команда, которая находилась на съёмке", - поделилась своими впечатлениями лидер ансамбля Julija Neumann & Band.