16.02.2021, 14:30
ВИДЕО | Смотри, как проникновенно эстонская группа Julija Neumann & Band исполнила хит Сосо Павлиашвили
Rita Mironova
12 февраля стало известно имя группы, которая второй попала в полуфинал шоу "Народ поет". Предлагаем вам насладиться выступлением победителей Julija Neumann & Band. Во втором туре под названием "Медляк" они исполнили хит Сосо Павлиашвили "Небо на ладони".
А тем временем предлагаем вам заглянуть за кулисы и посмотреть то, что не вошло в эфир.
"С какого-то момента все было просто в кайф. Зрителей, конечно, не хватало, но было очень классное жюри, очень классные ведущие и вообще вся команда, которая находилась на съёмке", - поделилась своими впечатлениями лидер ансамбля Julija Neumann & Band.
"Был стресс. Я ещё так много не выступала перед такими большими аудиториями, камерами.Но я думаю, что это нормально, будет лучше", - рассказала нам вокалистка группы "Маши и медведи" Ариана Арутюнян.
🎵 Смотрите музыкальное шоу "Народ поет" по пятницам в 20:25 на ETV+.
Ведущие: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.