Андрей Аршавин по суду выселяет тяжелобольную экс-жену с детьми из дома

Дом площадью в 300 квадратных метров, расположенный в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом, по документам принадлежит матери футболиста. Алиса же настаивала на том, что особняк — совместно нажитое в браке имущество. Год назад Татьяна Аршавина подала иск о выселении бывшей невестки и внучки. Заседания регулярно переносились из-за пандемии COVID-19, однако в итоге суд встал на сторону Татьяны Аршавиной. Теперь бывшая свекровь настаивает на том, чтобы дом был освобожден.

Однако Алиса и ее адвокаты не намерены сдаваться. Юристы Казьминой уже направили в суд апелляционную жалобу, которую рассмотрят в марте.

“Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты”, — рассказала Алиса.

После развода футболист прекратил общение не только с бывшей женой, но и с дочкой. Недавно Есении исполнилось четыре года. По этому случаю Алиса устроила дочке красивый праздник с тортом и шариками. Поздравил ли девочку в этот день отец — неизвестно, но, скорее всего, нет.

Сейчас бывшая супруга спортсмена лечится от тяжелой болезни. По словам Алисы, у нее диагностировали аутоимунный некроз, который развился у нее буквально за несколько недель и изуродовал ее лицо. Казьмина вынуждена регулярно делать уколы, которые помогают ей терпеть постоянную боль. К счастью, она нашла врача, который вызвался ей помочь.

Напомним, бывший игрок “Зенита” развелся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. После развода Алиса не раз жаловалась, что Аршавин не платит алименты на дочь, и ей не на что жить.

Ради Казьминой Аршавин расстался с гражданской женой Юлией Барановской, оставив ее с тремя детьми. После разрыва с Аршавиным Юлия сумела наладить свою жизнь, хотя ей это далось нелегко. Она тоже обвиняла футболиста в том, что он оставил ее без крыши над головой и не платит алименты. Барановская переехала из Лондона, где она жила с Андреем и с детьми, в Москву, добилась успеха на телевидении и стала ведущей Первого канала.