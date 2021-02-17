Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями и никому об этом не сказали

О том, что Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца, стало известно несколько месяцев назад. Тогда звезды, которые редко афишируют личную жизнь, подтвердили радостное событие. Влюбленные признавались, что очень взволнованы. Роуз то и дело фотографировали на улице в обтягивающих нарядах, подчеркивающих ее округлившийся живот.

16 февраля папарацци удалось заснять Роуз и Кита во время прогулки. Каково же было их удивление, когда они увидели, что Лесли несет младенца. Пока журналисты не смогли выяснить пол и имя ребенка. Очевидно, что малыш появился на свет еще несколько недель назад.

Напомним, что актеры познакомились на съемочной площадке “Игры престолов”. По сюжету им предстояло играть любовников. В итоге звезды так вошли в роли, что их отношения стали вполне реальными. В 2018 году Роуз и Кит поженились. Церемония была тайной, и артисты пригласили на нее только самых близких друзей.