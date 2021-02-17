ФОТО | “Ужасно неприлично”. Гигантский снеговик заставил смеяться весь город

Авторы снежной скульптуры — 22-летняя Изабель Райс, ее брат Фергюс и их общий знакомый Эйдан — использовали для строительства снеговика лестницу высотой более четырех метров. “Мы, наверное, потратили на него пять или шесть часов, то есть на всех троих — часов 15”, — утверждает девушка.

Из-за снега и ветра вид сооружения за ночь изменился: оно приобрело сходство с необыкновенно большим мужским половым органом. “Проснувшись поутру, я первым делом поглядела в окно и невольно рассмеялась, — рассказывает Изабелль. — Мы совершенно не собирались делать что-то такое”. У ее соседей преобразившийся снеговик вызвал похожую реакцию. “Они все смеялись над ним, — говорит девушка. — Ужасно неприлично получилось”. Вскоре непристойная скульптура рухнула под собственным весом.