“Финляндия должна запрещать въезд таким, как мы”: Стиг Ряста высказался о тех, кто не носит маску

“Можем ли мы как-то провести акцию, которая, например, на этой неделе привлечет внимание сограждан к тому факту, что маску необходимо носить в общественных местах в закрытых помещениях? Я постоянно вижу этих “антимасочников” повсюду, даже если висит знак, обязующий носить маску”, — поделился певец в социальных сетях.

В нынешней ситуации Стига не удивляет, почему северные соседи нас не пускают. “Финляндия и должна запрещать таким, как мы, въезд в свою страну. Ведь это абсолютно логично”, — добавил он.

27 января правительство Финляндии ужесточило ограничения для эстонцев в связи с коронавирусом. Если жители Эстонии выступали против новых ограничений, то сами финны остались довольны решением.

“Мой муж работает на стройке, а на стройках полно эстонцев, русских, поляков и украинцев... Это вирусные гнезда! Я не хочу, чтобы мы из-за них заболели. Хорошо, что это наконец решилось жесткой рукой правительства”, — написала женщина комментарий к новостям от финского портала YLE.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что границы могли быть уже давным-давно закрыты и стоило бы, чтобы солдаты останавливали на въезде в страну. “Это неправильно, что коронавирус ввозится через границу и что в результате страдают наши компании”, — написал другой комментатор.