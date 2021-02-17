Врачи вынесли приговор Бари Алибасову

Бари Алибасов больше недели находится в Калининграде. 73-летнего продюсера вывез из Москвы его сын Бари Алибасов-младший. Тогда достоянием общественности стали кадры из аэропорта. Продюсер находился в инвалидной коляске. И вот теперь стало известно, что артист оказался на больничной койке. Более того, его срочно прооперировали.

“Открытый перелом у него был. Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении — это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал”, — цитирует сына 5-tv.ru.

Бари Бариевич также рассказал, что сейчас происходит с его отцом. “На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал”, — поведал наследник.