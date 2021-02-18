Эстонская блогерша оценивает фото мужских членов и на этом зарабатывает деньги

Мотоблогерша Сандра Роосме рассказала каким еще способом можно заработать на OnlyFans. “Когда мужчины хотят, чтобы я оценила их половые органы, я говорю: “Давай, 20 долларов”, — рассказала девушка.

Схема проста: мужчина посылает Сандре фотографию своего достоинства, и она оценивает его по десятибалльной шкале. “Я еще никогда не ставила десять баллов. Девять — было наивысшей оценкой”. Если мужское достоинство прекрасно, как восход солнца в середине лета, Сандра также может оставить комментарий.

У Сандры Роосме 392 публикаций и 18 800 лайков на OnlyFans. В недавнем выпуске передачи “Kuuuurija” девушка объявила, что зарабатывает 10 000 евро в месяц.



По данным портала Influencer Marketing Hub, пользователь OnlyFans зарабатывает в среднем 180 долларов в месяц. Топ 1% создателей контента зарабатывает 33% всех денег на OnlyFans.

Согласно порталу Followe.co, одна из самых популярных пользовательниц OnlyFans — создательница фитнес-контента из Австралии Джем Вулфи. Она не публикует контент в обнаженном виде, однако носит спортивные костюмы или сексуальное белье и рассказывает о фитнесе. Джем сделала себе имя в Instagram, где собрала более двух миллионов подписчиков. Фитнес-блогерша рассказала, что как-то за день заработала на OnlyFans 33 000 долларов и в течение года — более 2 миллионов долларов.