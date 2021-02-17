Виктория Боня жалуется на невыносимые условия жизни в Монако

Уровень жизни в Монако, по словам Виктории, выше, чем в России, но и цены тоже кусаются. “Я сама оплачиваю все счета за коммуналку. В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то сразу все отключат”, — поделилась 41-летняя Боня.

Для сравнения в России услуги ЖКХ обходятся Вике, у которой есть также квартира в Москве, в разы дешевле.

“Тут я плачу 12 тысяч рублей (135 евро). И это все вместе: свет, отопление, вода, даже охрана. Как только мне приходят платежки, сразу все оплачиваю. Стараюсь не задерживаться с этим”, — подчеркнула она.

Напомним, Виктория переехала в Монако много лет назад, когда строила отношения с Алексом Смерфитом — сыном ирландского миллиардера. От него Боня родила дочь Анджелину. В 2017 году звезда призналась, что рассталась с избранником, сумев сохранить с ним дружбу.

Также отметим, что сумма, которую Боня платит за квартиру в Москве, примерно совпадает с минимальной месячной зарплатой в России.