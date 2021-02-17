Проверенный способ уснуть за 5 минут прогремел на весь TikTok

В видео, собравшем более четырех миллионов просмотров, девушка поделилась рекомендацией профессора по психологии. По ее словам, благодаря его совету она избавилась от бессонницы. Она объяснила, что перед сном нужно мысленно перечислять не связанные друг с другом слова, например, поставить в один ряд картофель и скрипку.