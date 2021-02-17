Муж Елизаветы II экстренно госпитализирован

Elisabeth II. und Prinz Philip / Foto - Elizabeth II and Prince Philip / Photo - Elizabeth II et le Prince Philip / Photographie, v. 1993. Foto: akg-images / Britische Botschaft, akg-images

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филип доставлен в одну из лондонских больниц после того, как почувствовал себя плохо, сообщили в Букингемском дворце.