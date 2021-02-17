17.02.2021, 16:57
Муж Елизаветы II экстренно госпитализирован
Foto: akg-images / Britische Botschaft, akg-images
Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филип доставлен в одну из лондонских больниц после того, как почувствовал себя плохо, сообщили в Букингемском дворце.
Там добавили, что госпитализация является мерой предосторожности. Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.
В январе 2021 года стало известно, что Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса нового типа.