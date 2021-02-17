Шоу-бизнес
17.02.2021, 16:57

Муж Елизаветы II экстренно госпитализирован

 
Elisabeth II. und Prinz Philip / Foto - Elizabeth II and Prince Philip / Photo - Elizabeth II et le Prince Philip / Photographie, v. 1993.
Foto: akg-images / Britische Botschaft, akg-images
Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филип доставлен в одну из лондонских больниц после того, как почувствовал себя плохо, сообщили в Букингемском дворце.

Там добавили, что госпитализация является мерой предосторожности. Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.

В январе 2021 года стало известно, что Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса нового типа.

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