“Грозился сжечь дом”: шокирующие откровения сына Легкоступовой о ее последнем муже

Матвей познакомился с Юрием Фирсовым за несколько месяцев до свадьбы матери. По словам молодого человека, новый избранник родительницы сразу ему не понравился, но он решил не вмешиваться в чужую личную жизнь. Периодически Фирсов напивался, вел себя грубо. Однажды яхтсмен и вовсе выгнал Матвея из дома. С тех пор наследник артистки больше не видел мать.

“Когда мы в последний раз общались, он угрожал, что пришлет ко мне людей, грозился сжечь мой дом и разнести там все на атомы. Это как раз было в тот день, когда он меня выгнал из московской квартиры, и я был вынужден уехать за город. Я несколько раз пытался связаться с матерью. Звонил ей раз 30, но трубку всегда брал он”, — поделился сын Легкоступовой.