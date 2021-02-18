“Грозился сжечь дом”: шокирующие откровения сына Легкоступовой о ее последнем муже
Матвей познакомился с Юрием Фирсовым за несколько месяцев до свадьбы матери. По словам молодого человека, новый избранник родительницы сразу ему не понравился, но он решил не вмешиваться в чужую личную жизнь. Периодически Фирсов напивался, вел себя грубо. Однажды яхтсмен и вовсе выгнал Матвея из дома. С тех пор наследник артистки больше не видел мать.
“Когда мы в последний раз общались, он угрожал, что пришлет ко мне людей, грозился сжечь мой дом и разнести там все на атомы. Это как раз было в тот день, когда он меня выгнал из московской квартиры, и я был вынужден уехать за город. Я несколько раз пытался связаться с матерью. Звонил ей раз 30, но трубку всегда брал он”, — поделился сын Легкоступовой.
Как известно, артистка несколько дней не выходила на связь с родственниками. Она проводила все время с Фирсовым в квартире. Когда же дочери Легкоступовой удалось прорваться в апартаменты, она увидела, что мать находится в ужасном состоянии. Валентину тут же госпитализировали, но помочь ей врачи не смогли.
По мнению Матвея, в смерти его матери виновен именно Фирсов. Вдовец и ранее проявлял агрессию, держа в страхе всю семью. “Он однажды выломал дверь в мою комнату и стал угрожать двумя ножами. При этом кричал, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь. Говорил о том, что ему виднее, что делать его жене”, — пожаловался Матвей в эфире шоу “Пусть говорят” на Первом канале.
Сам Юрий Фирсов в это время сидел за кулисами и опровергал каждое слово молодого человека. По мнению яхтсмена, сын Легкоступовой специально оговаривает его. “Это не я, а он кидался на меня с заточкой. Матвей специально приготовил ее. Его даже мать боялась, поскольку он всем угрожал”, — заявил Фирсов.
Сейчас в обстоятельствах смерти Валентины Легкоступовой продолжают разбираться следственные органы. Родственники певицы намерены идти до конца и больше всего хотят выяснить, кто же виноват в произошедшей трагедии.