Зачистка поляны: похоже, “Дом-2” уже не возродится

Как рассказали источники издания, еще во вторник состоялось собрание, на котором всех жителей “поляны” попросили съехать. Многие участники экстренно ищут жилье, поскольку покинуть съемочную площадку их обязали до сегодняшнего дня.

Означает ли это, что на “Доме-2” поставлен крест? Очень похоже на то. Хотя вероятность перезапуска все равно останется — например, создатель Валерий Комиссаров был готов учесть все допущенные ошибки и начать “с нуля.