ФОТО | Новые пляжные фото Глюкозы возмутили и восхитили пользователей Сети

Поп-звезда выложила фото с отдыха. “Зима — это, конечно, классно… но “душа” требует тепла!” — подписала публикацию исполнительница. На снимках она позирует на пляже в купальнике, который подчеркивает ягодицы и обнаженную спину женщины. Свой образ Глюкоза дополнила полупрозрачной сетчатой накидкой с капюшоном.

Подписчики раскритиковали внешний вид 34-летней исполнительницы в комментариях под постом, посчитав его слишком вызывающим: “Господи, хуже Волочковой”, “Как надоели уже эти попы, больше и показать нечего…”, “Мир сходит с ума”, “Сразу уже голая бы стояла”. Однако большинство фанатов Глюкозы не согласились с негативными комментариями: “Какая сексуальность и красота”, “Очень красивая фигурка”, “Такое горячее тело”. Певицу также похвалила светская львица Ксения Собчак, написав: “Какая красивая душа!”