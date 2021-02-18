Пэрис Хилтон объявила о помолвке

“Когда находишь родственную душу, ты не просто об этом знаешь. Ты это чувствуешь. Моя любовь и я были вместе с нашего первого свидания, а на мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, он отвел меня к домику, украшенному цветами, и встал на одно колено”, — рассказала светская львица.