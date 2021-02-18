18.02.2021, 14:01
Пэрис Хилтон объявила о помолвке(3)
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В 2021 году Пэрис Хилтон решила круто поменять свою личную жизнь: сначала светская львица объявила, что собирается стать мамой и уже проходит процедуру ЭКО, а теперь стало известно, что она выходит замуж. Бойфренд Пэрис опустился на одно колено в ее 40-й день рождения, а Хилтон ответила согласием, — умиляется Super.
“Когда находишь родственную душу, ты не просто об этом знаешь. Ты это чувствуешь. Моя любовь и я были вместе с нашего первого свидания, а на мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, он отвел меня к домику, украшенному цветами, и встал на одно колено”, — рассказала светская львица.
Жених Пэрис — бизнесмен Картер Реум, вместе со своим братом создавший бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Пара вместе уже больше года.