Дмитрий Нагиев неожиданно раскритиковал Егора Крида
Нагиев прокомментировал появление в жюри нового сезона шоу “Голос.Дети” Егора Крида. “Как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово “наставник” для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться”, — отметил Дмитрий.
Нагиев по-прежнему переживает за участников проекта, хотя уже не первый сезон ведет проект. Дети, которые выступают в телешоу, порой сильно впечатляют Дмитрия. “Это совершенно другое поколение, даже не индиго. Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на “Голосе” лучшие представители детства — я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах — то у меня нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно”, — рассказал Нагиев в интервью “Антенне-Телесемь”.