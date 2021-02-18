Дмитрий Нагиев неожиданно раскритиковал Егора Крида

Нагиев прокомментировал появление в жюри нового сезона шоу “Голос.Дети” Егора Крида. “Как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово “наставник” для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться”, — отметил Дмитрий.