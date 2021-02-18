Кто представит Эстонию на "Евровидении"? Сегодня определятся первые шесть финалистов Eesti Laul-2021

Во время концерта выступят 12 конкурсантов, а также приглашенные музыканты - рэпер Beebilõust и Элина Борн.

Из 12 участников полуфинала в финал пройдут шесть. Они будут бороться за право представлять Эстонию на "Евровидении" в Роттердаме.

Финалисты определятся путем голосования жюри и зрителей. Голосование по телефону откроется сразу после начала прямого эфира. В состав жюри из 11 человек входят известные в Эстонии музыканты и эксперты. Имена всех членов жюри назовут вечером во время прямой трансляции.

Участники первого полуфинала и номера для голосования:

1. Tanja (Таня Михайлова): "Best Night Ever": 9007001

2. Hans Nayna: "One By One": 9007002

3. Wiiralt: "Tuuled": 9007003

4. Kea: "Hypnotized": 9007004

5. Андрей Зевакин & Pluuto: "Wingman": 9007005

6. Карл Киллинг: "Kiss Me": 9007006

7. Ника Марула: "Calm Down": 9007007

8. Эгерт Милдер: "Free Again": 9007008

9. Туули Ранд: "Üks öö": 9007009

10. Койт Тооме: "We Could Have Been Beautiful": 9007010

11. Кристин Калнапенк: "Find A Way": 9007011

12. Иво Линна, Роберт Линна, Supernova: "Ma olen siin": 9007012

Линии для голосования откроются с началом передачи, стоимость одного звонка - 1.60 евро. Проголосовать по СМС можно по номеру 13013: для голосования надо ввести номер песни в сообщении. Для тех, кто не хочет тратить деньги на голосование, вы можете принять участие в нашем неофициальном опросе ЗДЕСЬ.

Прямую трансляцию первого полуфинала будет вести ETV, ETV+, Raadio 2 и порталы ERR.ee, происходящее за сценой покажет ETV2. ETV+ и портал rus.err.ee покажут трансляцию с комментариями на русском языке. Комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа. Начало трансляции в 19:30. В перерыве выйдет "Актуальная камера". Второй полуфинал Eesti Laul-2021 пройдет 20 февраля, финал - 6 марта.