Ника и Таня не представят Эстонию на Евровидении. Определились первые шесть финалистов Eesti Laul-2021(8)
Во время концерта выступили 12 конкурсантов, а также приглашенные музыканты - рэпер Beebilõust и Элина Борн.
Из 12 участников полуфинала в финал пройдут шесть. Они будут бороться за право представлять Эстонию на "Евровидении" в Роттердаме.
Финалисты определялись путем голосования жюри и зрителей. Голосование по телефону открылось сразу после начала прямого эфира. В состав жюри из 11 человек входили известные в Эстонии музыканты и эксперты.
В финал вышли
Карл Киллинг: "Kiss Me"
Эгерт Милдер: "Free Again"
Койт Тооме: "We Could Have Been Beautiful"
Hans Nayna: "One By One"
Андрей Зевакин & Pluuto: "Wingman"
Иво Линна, Роберт Линна, Supernova: "Ma olen siin"
За бортом финала остались
Tanja (Таня Михайлова): "Best Night Ever"
Wiiralt: "Tuuled"
Kea: "Hypnotized"
Ника Марула: "Calm Down"
Туули Ранд: "Üks öö"
Кристин Калнапенк: "Find A Way"
Второй полуфинал Eesti Laul-2021 пройдет 20 февраля, финал - 6 марта.