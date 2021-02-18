Ника и Таня не представят Эстонию на Евровидении. Определились первые шесть финалистов Eesti Laul-2021

Во время концерта выступили 12 конкурсантов, а также приглашенные музыканты - рэпер Beebilõust и Элина Борн.

Из 12 участников полуфинала в финал пройдут шесть. Они будут бороться за право представлять Эстонию на "Евровидении" в Роттердаме.

Финалисты определялись путем голосования жюри и зрителей. Голосование по телефону открылось сразу после начала прямого эфира. В состав жюри из 11 человек входили известные в Эстонии музыканты и эксперты.

В финал вышли

Карл Киллинг: "Kiss Me"

Эгерт Милдер: "Free Again"

Койт Тооме: "We Could Have Been Beautiful"

Hans Nayna: "One By One"

Иво Линна, Роберт Линна, Supernova: "Ma olen siin"

За бортом финала остались

Tanja (Таня Михайлова): "Best Night Ever"

Wiiralt: "Tuuled"

Kea: "Hypnotized"

Ника Марула: "Calm Down"

Туули Ранд: "Üks öö"

Кристин Калнапенк: "Find A Way"

Второй полуфинал Eesti Laul-2021 пройдет 20 февраля, финал - 6 марта.