Кохтла-Ярве против Таллинна: В пятницу в "Народ поет" за путевку в полуфинал сразятся две очень сильные команды

“Эй, Арнольдовна” — это четыре талантливых музыканта из столицы Эстонии.

Объединяет их то, что все они учились у одной учительницы музыки, в честь которой

и назвали свой коллектив. Они развивают свои сольные проекты, но специально для

шоу “Народ поет” собрались вместе.

“В обычной жизни я графический дизайнер”, — признался вокалист Эмиль Гусейнов.

“Я — профессиональный визажист”, — сказала вокалистка Кристина Лысенкова.