Кохтла-Ярве против Таллинна: В пятницу в "Народ поет" за путевку в полуфинал сразятся две очень сильные команды
“Эй, Арнольдовна” — это четыре талантливых музыканта из столицы Эстонии.
Объединяет их то, что все они учились у одной учительницы музыки, в честь которой
и назвали свой коллектив. Они развивают свои сольные проекты, но специально для
шоу “Народ поет” собрались вместе.
“В обычной жизни я графический дизайнер”, — признался вокалист Эмиль Гусейнов.
“Я — профессиональный визажист”, — сказала вокалистка Кристина Лысенкова.
“Эй, Арнольдовна”: Эмиль Гусейнов (вокал), Андрей Давыдов (перкуссия), Михаил
Рихтер (гитара), Кристина Лысенкова (вокал)
Екатерина Маргальникова обычно исполняла песни под аккомпанемент синтезатора,
но специально для проекта “Народ поет” собрала свою группу. Так появился
“Екатерина Маргальникова бэнд”.
“Корни растут из клуба “Ахтме”, в народе его называли “Горняк”. Мама меня
привела в кружок. И оттуда все пошло-поехало и как-то это стало моим родным
делом”, — рассказала об истоках своего увлечения пением Екатерина
Маргальникова.
“Екатерина Маргальникова бэнд”: Екатерина Маргальникова (вокал), Амалия Читчян
(клавишные), Святослав Борцов (гитара), Георгий Дышловой (бас), Иван Майоров
(ударные)
Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
В жюри: Юлия Манго и Максим Милованов.
Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.