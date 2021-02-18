ВИДЕО | Сын Королевой и Тарзана показал с партнершей чувственные танцы на пилоне

Ролик начинается с того, что Архип на вытянутых руках держит девушку в воздухе, затем он показывает несколько энергичных прокручиваний на пилоне. После появляется его партнерша, которая делает похожие движения, крепко держась руками за пилон. На фоне играет хит “Дельфин и русалка”, который Архип исполнил вместе со своей звездной мамой.