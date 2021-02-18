18.02.2021, 16:56
ВИДЕО | Сын Королевой и Тарзана показал с партнершей чувственные танцы на пилоне(2)
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18-летний сын Сергея Глушко, похоже, так и не определился, что из родительских навыков ему милее — петь или восхищать девушек телом в плавках. Он совмещает одно с другим. До пения на пилоне дело пока не дошло, но танцевать под свой вокал Архип научился. Более того — “прокачался” и представил на суд публики выступление в дуэте. Посмотрите, оцените — красота или срамота?
“Решили покреативить под офигенный ремикс на песню “Дельфин и русалка”, — подписал свою публикацию в Инстаграм парень.
Ролик начинается с того, что Архип на вытянутых руках держит девушку в воздухе, затем он показывает несколько энергичных прокручиваний на пилоне. После появляется его партнерша, которая делает похожие движения, крепко держась руками за пилон. На фоне играет хит “Дельфин и русалка”, который Архип исполнил вместе со своей звездной мамой.