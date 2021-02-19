Подборка отличных фильмов на любой вкус от кинотеатров Forum Cinemas
“Дьявол в деталях” — криминальный триллер с Джаредом Лето, Рами Малеком и Дензелом Вашингтоном в главных ролях.
Помощник шерифа округа Керн Джо “Дик” Дикон отправляется в Лос-Анджелес, чтобы собрать улики по одному делу. Но вместо этого он оказывается втянут в поиски убийцы, который держит в страхе весь город. Вместе с сержантом управления шерифа Лос-Анджелеса Джимом Бакстером, он выходит на след убийцы, но Бакстер даже не подозревает о том, что это расследование напомнит Дику о прошлом и раскроет тревожные тайны, которые могут оказаться опаснее самого дела.
Билеты: https://bit.ly/2Nhzc0K
“Душа” — мультфильм от Pixar, который понравится не только детям, но и взрослым.
Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.
Мультфильм идет как на эстонском, так и на русском языках. Чтобы посмотреть мультфильм на русском языке, необходимо при покупке билетов обратить внимание на язык, который указан в информации о сеансе.
Билеты: https://bit.ly/3s2A7kE
“Спасите Колю” — российская комедия с Дмитрием Нагиевым.
Такого строгого отца, как у студентки Маши надо поискать. Михаил Иванович — начальник военкомата, слегка старомоден, а его требовательность вызывает у всех удивление. Единственной отрадой Михаила является его дочь Маша. Самым сложным моментом в жизни отца является осознание того, что дочь уже выросла и пора предоставить право выбора парня ей самой. Все эти правила не для Михаила! Хочешь доказать отцу, что достоин сердца его дочери? Пожалуйста! Военная служба, после которой не сможешь вернуться, -
самое лучшее доказательство! Застав рядом с дочерью обнаженного Колю, у отца волосы встали дыбом. Тут же бедный парень отправляется служить за полярный круг. Но в этот раз Маша твёрдо решает не сдаваться и вернуть своего парня любой ценой! Девушке приходит в голову гениальный план, осуществить который она собирается на юбилее отца!
Билеты: https://bit.ly/3qsdkhC
“Охотник на монстров” — приключенческий фэнтези с Миллой Йовович.
Лейтенант Артемис и её солдаты с Земли случайно попадают в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти их может только загадочный Охотник, который как никто умеет убивать монстров.
Билеты: https://bit.ly/2Zr6w81
“Поворот не туда: наследие” — жуткий фильм ужасов.
Группа друзей, отправившихся в поход по Аппалачской тропе, сталкивается с “Наследием“ — сообществом людей, которые живут в горах уже сотни лет.
Билеты: https://bit.ly/2LY2vox
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