ФОТО | Трогательная фотосессия Кети Топурия с новорожденным ребенком

Кети Топурия не скрывала, что очень волновалась перед съемкой. Новоиспеченная мама переживала, что малышу трудно будет продержаться столь долгое время перед камерой. Однако фотографы сработали мастерски, и всю съемку ребенок проспал.

“Мы сделали Адаму фотосессию newborn. Я переживала, будет ли малышу комфортно. В таком нежном возрасте непросто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты из жизни младенца”, — поделилась эмоциями артистка.

На опубликованных фотографиях Кети позирует вместе с дочерью и маленьким Адамом. А вот снимков с отцом мальчика Львом Деньговым пока нет. Ранее Топурия вообще не афишировала личную жизнь. Она до последнего скрывала и роман с Деньговым, и беременность. Однако после свадьбы с бойфрендом, которая состоялась в конце 2020 года, певица стала чаще делиться радостными семейными моментами.

Сейчас малышка проводит все свободное время рядом с маленьким братом. По словам певицы, Оливия растет очень заботливой и нежной старшей сестрой.