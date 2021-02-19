Юлия Меньшова наконец открыла правду про вражду с Максимом Галкиным(1)
С 2013-го по 2017 год Меньшова была ведущей своего авторского шоу на Первом канале “Наедине со всеми”, в котором брала крайне интересные интервью у знаменитостей. А сразу после закрытия проекта стала в паре с Максимом Галкиным вести развлекательное шоу о представителях кино и шоу-бизнеса “Сегодня вечером”.
Правда, зрители часто ощущали напряжение между соведущими. Всего через месяц после старта продюсеры разделили ведущих, а после Юлия и вовсе покинула проект.
Конечно, многие подумали, что причиной тому послужил конфликт звезд, между которыми, судя по всему, явно что-то было не так. И лишь недавно Меньшова наконец опровергла приписанную ей вражду с юмористом. Но при этом не стала скрывать, как тяжело ей далось сотрудничество с ним.
“У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда эстрадного шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге”, — пояснила Юлия.
При этом Меньшова подчеркнула, что дуэт с Галкиным у них вряд ли бы вышел. “Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. Но в отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя”, — говорит звезда.
По словам актрисы, основной причиной ее ухода из шоу стали напряженные отношения с остальной частью рабочего коллектива.
“Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так”, — вспоминает Юлия.
К тому же, ей самой тоже не нравился формат работы. Меньшова никак не могла принять те способы, которыми пользовались редакторы для поднятия рейтингов. Кажется, у звезды нет причин переживать из-за ухода с этого проекта. Надеемся, в скором времени мы увидим и другие новые шоу с Юлией!