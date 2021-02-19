Юлия Меньшова наконец открыла правду про вражду с Максимом Галкиным

С 2013-го по 2017 год Меньшова была ведущей своего авторского шоу на Первом канале “Наедине со всеми”, в котором брала крайне интересные интервью у знаменитостей. А сразу после закрытия проекта стала в паре с Максимом Галкиным вести развлекательное шоу о представителях кино и шоу-бизнеса “Сегодня вечером”.

Правда, зрители часто ощущали напряжение между соведущими. Всего через месяц после старта продюсеры разделили ведущих, а после Юлия и вовсе покинула проект.

Конечно, многие подумали, что причиной тому послужил конфликт звезд, между которыми, судя по всему, явно что-то было не так. И лишь недавно Меньшова наконец опровергла приписанную ей вражду с юмористом. Но при этом не стала скрывать, как тяжело ей далось сотрудничество с ним.