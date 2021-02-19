Павел Прилучный жалуется на нехватку средств
Весной прошлого года актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после девяти лет брака. Бывшие супруги обошлись без долгих судебных тяжб по разделу имущества: квартира досталась Муцениеце, а Прилучный забрал себе загородный дом.
“Да, съемочный день у Паши стоит 500 тыс. рублей (более 5500 евро), но съемок сейчас практически нет. Пандемия… Из работы у Паши сейчас только театр остался, — сказал приятель Прилучного. — А надо платить по счетам, долгов море”.
Он уточнил, что актер еще не погасил кредит за старый дом и должен выплатить за него несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, на Прилучном висит долг в размере более 110 тыс. евро за два автомобиля. При этом выставленный на продажу особняк долгое время никто не покупает из-за огромной цены для кризисных времен.
“У него были накопления (более миллиона евро), но он все инвестировал в совместный бизнес—проект с другом, который пока не принес ему прибыли, — добавил собеседник. — Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 1100 евро на детей”.
Актер широко известен благодаря сериалам “Мажор”, “Желтый глаз тигра”, “Дурная кровь”, “Квест”, “Закрытая школа” и другим. На съемках последнего Прилучный познакомился с Агатой Муцениеце и тайно женился на ней в 2011-м. Супруги прожили в браке до 2020 года, родили двоих детей и расстались на фоне обвинения актера в домашнем насилии над женой.