Павел Прилучный жалуется на нехватку средств

Весной прошлого года актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после девяти лет брака. Бывшие супруги обошлись без долгих судебных тяжб по разделу имущества: квартира досталась Муцениеце, а Прилучный забрал себе загородный дом.

“Да, съемочный день у Паши стоит 500 тыс. рублей (более 5500 евро), но съемок сейчас практически нет. Пандемия… Из работы у Паши сейчас только театр остался, — сказал приятель Прилучного. — А надо платить по счетам, долгов море”.

Он уточнил, что актер еще не погасил кредит за старый дом и должен выплатить за него несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, на Прилучном висит долг в размере более 110 тыс. евро за два автомобиля. При этом выставленный на продажу особняк долгое время никто не покупает из-за огромной цены для кризисных времен.