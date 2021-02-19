19.02.2021, 12:01
Не только Лукашин: 8 отличных фильмов с Андреем Мягковым, которые вы могли не видеть
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18 февраля 2021 от нас ушел незаурядный русский актер Андрей Мягков. За 82 года он снялся почти в 50 фильмах, и не все они прославились так, как “Служебный роман” или “Ирония судьбы”, которые вспоминают в первую очередь. MAXIM открыл фильмографию артиста и решил поделиться найденными там шедеврами.
Обидно начинать свой творческий путь именно так — с главной роли в кинокартине, которую сразу же запретили! Хотя, казалось бы, как можно изъять и положить на полку кино со столь беспечным названием, как “Похождения зубного врача”?
Режиссер Элем Климов снял сию комедию сразу после знаменитого “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”. И она показалась советским аппаратчикам еще более зубастой. Да и хрущевская оттепель к этому моменту закончилась.
Поэтому почти никто из советских зрителей так и не увидел, как Андрей Мягков играет уникального чудо-стоматолога. Метафорическую сатиру кино сняли с полки и показали народу только с приходом прихода Михаила Горбачева.
Патриарх советского кино Иван Пырьев не успел закончить работу над трехсерийной экранизацией романа Ф.М. Достоевского. Картину за него досняли исполнители главных ролей — Михаил Ульянов с Кириллом Лавровым. У Мягкого здесь тоже не последняя роль — Алёши Карамазова. Фанаты Достоевского (да-да, по сей день такие существуют) считают пырьевских “Братьев” одной из лучших работ по мотивам писателя.
Еще одна постановка обязательного для советской школьной программы автора. Сразу предупреждаем, что это не кинокартина, а представитель крайне популярного в СССР жанра — телеспектакля. Здесь можно увидеть, как с материалом Максима Горького справился московский театр “Современник” своей золотой эпохи. Мягков на сцене играет Барона в компании шулера Евстигнеева.
Булгаковская история о метаниях и страданиях дворянства в годы Гражданской войны. Андрей Мягков здесь в центральной роли Алексея Турбина.
Не все поклонники Булгакова довольны этой работой Владимира Басова в качестве режиссера — все-таки сложно в советских условиях расставить четко и смело все необходимые акценты. И все же этот трехсерийный эпос был очень и очень востребован у образованного и эмпатичного зрителя.
Картина на вечную тему кризиса среднего возраста. Да еще в условиях Советов брежневской эпохи. Мягков изображает доктора Нечаева, за которым пристально следит кинокамера, чтобы показать зрителю несколько дней из его слишком обыденной жизни. По пути зрителю встретятся Абдулов, Гафт и Филиппенко. Не классика, но верное нишевое кино своего времени.
Назидательная школьная комедия, где Андрей Мягков отсиделся в мягком кресле директора той самой школы. Танечка — новая молодая училка литературы Татьяна Ивановна, которая вступила со своим классом в полушуточное-полусерьезное противостояние. Для любителей жанра советских фильмов о звонках и пионерских галстуках — самое то. То, что завуч прописал!
Весьма и весьма востребованный советскими зрителями психологический детектив, в наше время подзабытый. Мягков — оперуполномоченный с Петровки, 38, который выводит на чистую воду вора в законе с погоняловом Батон и лицом Валентина Гафта.
Надо заметить, что советские киностудии сняли не так уж и мало детективов с Мягковым, в основном проходных и ничем не примечательных. “Гонки по вертикали”, к счастью, совсем другой случай. Ну так и братья Вайнеры — не абы кто!
Факультативное зрелище для любителей эстетики бандитских девяностых. Братки, доктора, погромщики, девицы легкого поведения — полный боекомплект эпохи.
Надо заметить при этом, что “Контракт со смертью” — как раз не худший образец жанра, можно отнести его к удачам. Интересно и непостыдно взглянуть, как Андрей Мягков (он играет профессора) вписался в этот токсичный антураж.