Не только Лукашин: 8 отличных фильмов с Андреем Мягковым, которые вы могли не видеть





Обидно начинать свой творческий путь именно так — с главной роли в кинокартине, которую сразу же запретили! Хотя, казалось бы, как можно изъять и положить на полку кино со столь беспечным названием, как “Похождения зубного врача”?

Режиссер Элем Климов снял сию комедию сразу после знаменитого “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”. И она показалась советским аппаратчикам еще более зубастой. Да и хрущевская оттепель к этому моменту закончилась. Поэтому почти никто из советских зрителей так и не увидел, как Андрей Мягков играет уникального чудо-стоматолога. Метафорическую сатиру кино сняли с полки и показали народу только с приходом прихода Михаила Горбачева.



Патриарх советского кино Иван Пырьев не успел закончить работу над трехсерийной экранизацией романа Ф.М. Достоевского. Картину за него досняли исполнители главных ролей — Михаил Ульянов с Кириллом Лавровым. У Мягкого здесь тоже не последняя роль — Алёши Карамазова. Фанаты Достоевского (да-да, по сей день такие существуют) считают пырьевских “Братьев” одной из лучших работ по мотивам писателя.







Еще одна постановка обязательного для советской школьной программы автора. Сразу предупреждаем, что это не кинокартина, а представитель крайне популярного в СССР жанра — телеспектакля. Здесь можно увидеть, как с материалом Максима Горького справился московский театр “Современник” своей золотой эпохи. Мягков на сцене играет Барона в компании шулера Евстигнеева.





Булгаковская история о метаниях и страданиях дворянства в годы Гражданской войны. Андрей Мягков здесь в центральной роли Алексея Турбина.

Не все поклонники Булгакова довольны этой работой Владимира Басова в качестве режиссера — все-таки сложно в советских условиях расставить четко и смело все необходимые акценты. И все же этот трехсерийный эпос был очень и очень востребован у образованного и эмпатичного зрителя.



Картина на вечную тему кризиса среднего возраста. Да еще в условиях Советов брежневской эпохи. Мягков изображает доктора Нечаева, за которым пристально следит кинокамера, чтобы показать зрителю несколько дней из его слишком обыденной жизни. По пути зрителю встретятся Абдулов, Гафт и Филиппенко. Не классика, но верное нишевое кино своего времени.