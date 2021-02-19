Шоу-бизнес
19.02.2021, 12:53

Никита Джигурда вновь объявил о свадьбе

 
screenshot - youtube
Слухи о том, что известный актер Никита Джигурда женится в третий раз появились несколько дней назад. Поначалу казалось, что это очередной фейк, коих вокруг скандально известного шоумена было десятки, если не сотни. Но когда звездные гости стали получать пригласительные, информация перестала казаться столь фантастичной, — пишет “КП”.

“Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, — признается Джигурда. — Но уговорили на 22-е. В этот день 60 лет Грибоедовскому ЗАГСу, и руководство уж очень просило нашу пару украсить их юбилей. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность”.

Возникает естественный вопрос: кто же на этот раз стал избранницей поэта-скандалиста? И тут же возникает естественный ответ: опять Марина Анисина. Джигурда не устает говорить о ней исключительно комплиментами: “Это была любовь с первого взгляда, мы познакомились на телевизионном проекте, и я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может. Я ей тогда сказал: слушай, девочка, приезжай в Россию, кто бы там не гнал пургу, но все самое интересное здесь. Она приехала, и мы всем доказали, что есть настоящая любовь. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете”.

Остается вопрос, где будет жить “старая новая” семья. Как выяснилось, это пока неясно: “Дочка и сын во Франции профессионально занимаются теннисом. Там есть все условия для этого. Но я за переезд в Россию, у нас свободная страна в отличии от псевдосвободной Европы, где простите, комендантский час до сих пор из-за ковида”.

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