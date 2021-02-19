Никита Джигурда вновь объявил о свадьбе

“Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, — признается Джигурда. — Но уговорили на 22-е. В этот день 60 лет Грибоедовскому ЗАГСу, и руководство уж очень просило нашу пару украсить их юбилей. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность”.

Возникает естественный вопрос: кто же на этот раз стал избранницей поэта-скандалиста? И тут же возникает естественный ответ: опять Марина Анисина. Джигурда не устает говорить о ней исключительно комплиментами: “Это была любовь с первого взгляда, мы познакомились на телевизионном проекте, и я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может. Я ей тогда сказал: слушай, девочка, приезжай в Россию, кто бы там не гнал пургу, но все самое интересное здесь. Она приехала, и мы всем доказали, что есть настоящая любовь. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете”.