ВИДЕО | Ирина Шейк вновь обнажилась для рекламной съемки

В видео Ирина позирует, прикрыв грудь и колени руками. Ее рот покрывает тонкий слой сусального золота. На пухлых губах Ирины драгоценная маска смотрится особенно эффектно.

Мими Лузон уже почти 30 лет работает с знаменитостями, и косметика с 24-каратным сусальным золотом давно стала ее “визитной карточкой”. Стоят такие средства недешево — но среди ее клиентов много звезд, готовых платить за золотые маски. Например, цена увлажняющей маски для губ, которую и рекламирует Шейк, составляет 129 долларов.