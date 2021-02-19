На конкурсе Eesti Laul нет коронавируса? На полуфинале были проигнорированы многие правила

Однако зрители были несколько удивлены, когда увидели, что во время прямой трансляции все 12 исполнителей и их команды сидели очень близко друг к другу в зеленой комнате. Особенно с учетом того, что весь Саку Суурхалль был свободен, потому что никого не пускали в зал. На нескольких фотографиях также видно, что большая часть людей в зале решила не надевать маску. Это зрелище было особенно неожиданным для международных фанатов Евровидения, которые выразили свое недовольство и удивление в Twitter.