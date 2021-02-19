19.02.2021, 14:35
На конкурсе Eesti Laul нет коронавируса? На полуфинале были проигнорированы многие правила
Foto: Rauno Volmar
Сначала сложилось мнение, что организаторы будут пристально следить за выполнением всех правил, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет Kroonika.
Однако зрители были несколько удивлены, когда увидели, что во время прямой трансляции все 12 исполнителей и их команды сидели очень близко друг к другу в зеленой комнате. Особенно с учетом того, что весь Саку Суурхалль был свободен, потому что никого не пускали в зал. На нескольких фотографиях также видно, что большая часть людей в зале решила не надевать маску. Это зрелище было особенно неожиданным для международных фанатов Евровидения, которые выразили свое недовольство и удивление в Twitter.
Почему было решено сделать такую маленькую зеленую комнату и почему людям не сказали носить маски? Журнал Kroonika обратилась к представителю ERR, который отказался от комментариев.