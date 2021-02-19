Найдена зависимость вероятности развода и пола ребенка

Оказалось, что супруги с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с сыновьями. Особенно часто это происходит, когда девочки достигают подросткового возраста. Максимальный рост случаев разводов был отмечен по достижении ребенком 15 лет.

Ученые связали это с тем, что родители спорят по вопросам воспитания дочерей чаще, чем по поводу воспитания мальчиков. Дискуссии между супругами также вызывает то, как девочки-подростки одеваются, где работают и с кем встречаются.

Масштабное исследование началось в 1971 году. Эксперты выяснили, что к моменту совершеннолетия дочери в Нидерландах разводятся 20,48% супругов. Среди пар с детьми-сыновьями этот показатель меньше — 20,12%.

При этом риск развода с первенцем-девочкой меньше, если мужчина воспитывался вместе с сестрой.