"Удовлетворенность спектаклями была очень высокой": Исследование публики Русского театра Эстонии

Стоит учесть, что респондентами были люди, купившие билет и пришедшие в театр. 31% из них ответили, что посещают театр более пяти раз в год, 24% посещают театр в среднем три раза в год и 22% посещают театр в среднем 5 раз в год. Практически все респонденты отметили, что репертуар театра оправдал или почти оправдал их ожидания (96%). Удовлетворенность спектаклями была очень высокой — 99% участников ответили “довольны” или “скорее довольны”. Больше всего зрителей хотят видеть на сцене Русского театра комедии, музыкальные постановки и драму (71%, 60%, 52% соответственно). Также они хотели бы видеть танцевальные спектакли, трагедии, детективы, детские спектакли, экспериментальные постановки и спектакли для молодежи.

Решающим фактором при выборе спектакля для похода в театр являются в основном актерский состав спектакля, так ответили 60% участников, важную роль играют и рекомендации друзей или знакомых, об этом сообщили 44% респондентов, а 41% опрошенных прислушиваются к отзывам о спектакле в медиа и только после этого принимаю решение идти на него или нет.

На вопрос “почему вы выбрали спектакль “Моя прекрасная леди” для похода в театр самыми популярными ответами оказались: хотелось посмотреть именно эту постановку (52%), исполнитель главной роли А.Ивашкевич (43%), Исполнительница главной роли Э.Нечаева (38%).

Информацию о спектаклях Русского театра зрители получают в основном на сайте театра (44%), от друзей и знакомых (42%), в Интернете (Piletilevi или Piletipunkt) (40%) и на странице русского театра в Facebook (39%). Также из наружной рекламы, телевидения с радио и печатных СМИ, меньше из других источников.

В театр в основном ходят с членами семьи — так ответили 47% опрошенных, 21% ходят в театр с коллегами и 14% в одиночку.

Домашний язык общения опрошенных: 79% — русский, 13% — эстонский и 8% — эстонский и русский.

На сцене Русского театра Эстонии играются спектакли разных жанров и для разных возрастов. Все спектакли переводятся на эстонский язык и поэтому в фойе театра часто можно услышать как русскую, так и эстонскую речь, что говорит о проявляемом интересе к театру с разных сторон. До встречи в театре!