"Обидно, что ни одной женщины нет в финале": Ника Марула рассказала, почему считает результаты полуфинала Eesti Laul нечестными

“Артисты собрались крутые. Было очень много талантливых и популярных артистов. И я рада, что смогла с ними наравне участвовать. Я считаю, что мы не ударили в грязь лицом, мы все сделали как задумали, прыгнули через голову. Единственное. что обидно что ни одной женщины нет в финале, что одни мужчины это не честно”, — говорит Ника.

Также певица поделилась, что совсем не расстроилась, что не вышла в финал: “Меня порадовало, что с утра я прочитала сотни комментариев на ютубе и у себя в директе о поддержке. У нас оказывается было очень много фанатов за пределами Эстонии. Люди из разных стран предсказывали, что мы будем в финале и очень сильно расстроились негодовали, думали, как так могло получится. Я очень рада, что у меня есть небольшая фан-база, которая меня поддерживает. А победители, не победители — все это приходит и уходит, и неизвестно, где мы окажемся через год. И поэтому планы я сейчас раскрывать не буду”.