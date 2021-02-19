В Сеть попало интимное видео Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слив в Сеть интимного видео с ее участием. Знаменитость подтвердила, что изображенная на видео девушка действительно очень похожа на нее и, скорее всего, это на самом деле она. При этом телезвезда подчеркнула, что запись была сделана очень давно — около восьми лет назад. В это время, по утверждению Борисовой, она страдала от наркозависимости. Ведущая отметила, что на видео изображена “совершенно другая Дана”.

“Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила она в беседе с ФАН. — Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними”.

Телеведущая предположила, что за “сливом” ролика может стоять актриса Анна Калашникова, с которой у нее давний конфликт. Борисова рассказала, что актриса сердится на нее из-за того, что она раскрыла историю своей наркозависимости, в которой прозвучали имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, скончавшегося от передозировки шесть лет назад.

“И вот вышло интервью с ней в четверг [на YouTube-шоу “Алена, блин!”], где Аня заявила, что Борисова, мол, присылала ей интимные фото, — продолжила она. — Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею — выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним”.

Борисова призналась, что спокойно и по-философски относится к своей скандальной славе. Она добавила, что 26 апреля будет отмечать четыре года с момента, когда она выбрала трезвую жизнь “без единого срыва по алкоголю и наркотикам”. Знаменитость также отметила, что смогла себе это простить.

“Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас, — продолжила телеведущая. — И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам”.