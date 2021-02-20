"Не всегда получается взять, встать и отойти": новые рассказы таллиннских девушек о домогательствах фотографов

Маша, Instagram: istinnaja_deva_maria_

— В комментариях к посту пострадавшей девушки вы говорили, что тоже сталкивались с таким поведением. Как это произошло?

— Да, я сталкивалась с подобным поведением. Это был мой на тот момент близкий друг, который, к счастью, не перешел в реальное “наступление”, но очень навязчиво предлагал поцеловаться несколько раз, трогал меня за колени и плечи, несмотря на неоднократные четкие отказы. Он был в алкогольном опьянении, но это, хоть и может объяснить ситуацию, но не оправдывает его. Естественно, я не считаю то, с чем столкнулась я и с чем столкнулась героиня истории, нормальным. К сожалению, у меня есть много подруг и даже друзей, которые сталкивались с домогательствами. Также есть несколько друзей, которые, к сожалению, столкнулись с изнасилованием. Ни одна из историй не была предана огласке или заявлена в полиции. В таких ситуациях однозначно виноват тот, кто нарушает границы другого человека. Всё, что следует и совершается после сказанного “нет”, является насилием. И это абсолютно неприемлемо.

— Вы читали мнения других людей об этой ситуации? Согласны с ними?

— Под постом, помимо сообщений о поддержке, также были и люди, которые почему-то решили, что знают все лучше всех и разбрасывались советами вроде “да нужно было сразу встать и уйти”. К сожалению, они, видимо, не хотят принимать тот факт, что абсолютно все люди разные. Реакции на стрессовую ситуацию у людей могут быть тоже разные. И не всегда получается взять, встать и отойти. Если бы люди больше читали и образовывались о том, какие бывают разные случаи насилия при совершенно разных обстоятельствах, то, я думаю, что у нас было бы меньше диванных экспертов и тех, кто обвиняет жертву в том, что она сама виновата и что надо было “просто уйти”.

— Что же посоветуете делать в такой ситуации? Какое поведение будет правильным?