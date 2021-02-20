"Не всегда получается взять, встать и отойти": новые рассказы таллиннских девушек о домогательствах фотографов(7)
Маша, Instagram: istinnaja_deva_maria_
— В комментариях к посту пострадавшей девушки вы говорили, что тоже сталкивались с таким поведением. Как это произошло?
— Да, я сталкивалась с подобным поведением. Это был мой на тот момент близкий друг, который, к счастью, не перешел в реальное “наступление”, но очень навязчиво предлагал поцеловаться несколько раз, трогал меня за колени и плечи, несмотря на неоднократные четкие отказы. Он был в алкогольном опьянении, но это, хоть и может объяснить ситуацию, но не оправдывает его. Естественно, я не считаю то, с чем столкнулась я и с чем столкнулась героиня истории, нормальным. К сожалению, у меня есть много подруг и даже друзей, которые сталкивались с домогательствами. Также есть несколько друзей, которые, к сожалению, столкнулись с изнасилованием. Ни одна из историй не была предана огласке или заявлена в полиции. В таких ситуациях однозначно виноват тот, кто нарушает границы другого человека. Всё, что следует и совершается после сказанного “нет”, является насилием. И это абсолютно неприемлемо.
— Вы читали мнения других людей об этой ситуации? Согласны с ними?
— Под постом, помимо сообщений о поддержке, также были и люди, которые почему-то решили, что знают все лучше всех и разбрасывались советами вроде “да нужно было сразу встать и уйти”. К сожалению, они, видимо, не хотят принимать тот факт, что абсолютно все люди разные. Реакции на стрессовую ситуацию у людей могут быть тоже разные. И не всегда получается взять, встать и отойти. Если бы люди больше читали и образовывались о том, какие бывают разные случаи насилия при совершенно разных обстоятельствах, то, я думаю, что у нас было бы меньше диванных экспертов и тех, кто обвиняет жертву в том, что она сама виновата и что надо было “просто уйти”.
— Что же посоветуете делать в такой ситуации? Какое поведение будет правильным?
— Сложно сказать, что в таких ситуациях нужно делать. В первую очередь стоит, конечно, позаботиться о своей безопасности. Если видно, что человек не реагирует на отказы, то попытаться максимально безопасно для себя самой выйти из этой ситуации. Если этого сделать не получилось, то очень важно рассказать об этом: близким, друзьям, тем, кому доверяешь. Конечно, в идеале подать заявление в полицию, но тут опять же зависит от психологического состояния потерпевшей/го. Кто-то находит в себе силы рассказать о том, что произошло и идти дальше за правосудием. Кто-то предпочитает это всё максимально “не ворошить”. И самое главное — ни за что не чувствовать стыд за то, что с тобой это произошло. В насилии всегда виноват насильник. В домогательствах всегда виноват тот, кто домогался.
— Почему вы не хотите придавать огласке имена тех, кто домогался до вас?
— С тем человеком мы разрешили ситуацию. Он извинился после, признал свою ошибку, и мы несколько раз с ним это обсуждали, насколько это было "не окей". Но, конечно, если я услышу, что что-то подобное произойдет с ним и другими девушками, то я расскажу и свою историю, т.к. это будет означать, что он не исправился и ничего на самом деле не понял. Если вы спрашиваете про моих знакомых, которые с таким сталкивались, то это их история, и я не вправе это освещать. Если они захотят когда-нибудь это сделать, они сделают.
Даша, Instagram: dashaxyenova
— Даша, расскажите вашу историю.
— Это был фотограф с парой тысяч подписчиков в Инстаграме, но присылать ссылку я не буду, так как не смогу найти ее. Конечно же, я не считаю нормальным домогаться до моделей, предлагать им во время фотосета наркотики (и даже алкоголь), как и не считаю нормальным, что молодая девушка решила поехать к незнакомому мужчине домой для откровенной съёмки . То, что это было на его территории, — просто догадки, так как я спросила и мне не ответили, а если это все происходило бы на студии, то этого элементарно бы не произошло.
— Какое наказание, по вашему мнению, должен понести фотограф?
— Насчёт виновных, я очень надеюсь что фотограф получит заслуженное наказание и рада, что с девушкой ничего не случилось . Мозг надо включать обоим.