Кошка-мутант спасла семью от взрыва

Хозяйка животного Сэнди Мартин играла дома с кошкой по кличке Лилли, которую она недавно забрала из приюта. Неожиданно животное начало обнюхивать клапан газового камина. Такое поведение животного показалось американке необычным.

«Я подошла поближе, понюхала клапан и почувствовала запах газа. Он был очень слабый, поэтому я даже сначала не поняла, не показалось ли мне. Я попросила мужа тоже понюхать газ, и он тоже почувствовал характерный запах», — рассказала Мартин.

Пара позвонила в газовую компанию, и сотрудники газовой службы порекомендовали им отключить в комнате все, включая их мобильные телефоны, а также открыть все окна и двери.

Спустя 20 минут сотрудник компании приехал и подтвердил наличие опасной утечки газа. «Он проверил все источники газа в доме, вышел на улицу, перекрыл газовую трубу и отключил камин. Кошка спасла нам жизнь», — подчеркнула Мартин. Она отметила, что у Лилли есть лишние пальцы на лапах. Считается, что такие кошки приносят удачу.