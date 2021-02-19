19.02.2021, 18:44
ВИДЕО | Cмотри, какая красивая русалка появилась в таллиннском дворе
Таллиннский художник-скульптор Арсен Клян в своём дворе создал скульптуру Русалки. И сейчас скульптура украшает жилой двор около торгового центра Арсенал. Как Арсен делал свое творение, можете посмотреть на видео!
Также известно, что старейшина района Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд поблагодарил художника за созданную снежную скульптуры и пригласил Арсена Кляна участвовать в создании снежного городка на Штромке.
Арсен Клян художник, живопись которой вмещает в себя основательную убедительную высшую школу и легкость творческого поиска во всех сферах изобразительного искусства.
В ярких цветах, текучести и плавности формы всюду сквозит характерное
его внутреннее оживление увиденного. Во взглядах его моделей портретов, мы видим уникальное состояние внутреннего спокойствия и какое-то таинственное знание о душе.