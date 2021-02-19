ВИДЕО | Cмотри, какая красивая русалка появилась в таллиннском дворе

Также известно, что старейшина района Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд поблагодарил художника за созданную снежную скульптуры и пригласил Арсена Кляна участвовать в создании снежного городка на Штромке.

Арсен Клян художник, живопись которой вмещает в себя основательную убедительную высшую школу и легкость творческого поиска во всех сферах изобразительного искусства.

В ярких цветах, текучести и плавности формы всюду сквозит характерное

его внутреннее оживление увиденного. Во взглядах его моделей портретов, мы видим уникальное состояние внутреннего спокойствия и какое-то таинственное знание о душе.