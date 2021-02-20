20.02.2021, 09:01
“Дело Гном Гномыча”: предстоит очная ставка Яны Рудковской и редактора обидевшего ее СМИ
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Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, примет участие в очной ставке с главным редактором StarHit Анастасией Ананьиной 26 февраля по статье о сыне продюсера Александре Плющенко. Об этом “Спорт-экспрессу” сообщил юрист Александр Добровинский.
“26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной — главным редактором StarHit, на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен”, — несколько парадоксально прокомментировал Добровинский.
В прошлом году StarHit опубликовало заметку, в которой говорилось, что Плющенко-младший (известный под прозвищем “Гном Гномыч”) может страдать синдромом Аспергера. Рудковская подала в суд на издание.
26 января стало известно, что по результатам психической экспертизы Александр Плющенко был признан вменяемым.