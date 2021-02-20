“Дело Гном Гномыча”: предстоит очная ставка Яны Рудковской и редактора обидевшего ее СМИ

“26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной — главным редактором StarHit, на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен”, — несколько парадоксально прокомментировал Добровинский.