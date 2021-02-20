Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

Одна из самых обсуждаемых пар мира все-таки решила расстаться. Сегодня в распоряжении западных СМИ оказались документы, подтверждающие развод Ким Кардашьян и Канье Уэста. Судя по бумагам, супруги согласны на совместную опеку над четырьмя общими детьми. Скорее всего, наследники останутся жить с матерью, но рэпер сможет навещать их в любое время.

Также известно, что у бывших влюбленных был брачный договор, в котором четко регулировался раздел совместно нажитого имущества. Споров по поводу финансов у Ким и Канье возникнуть не должно.

Напомним, что Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Отношения супругов никогда не были безоблачными. Канье уже много лет страдает биполярным расстройством. Периодически у него случаются вспышки гнева, и это заметно усложняет семейную жизнь. Ким долго поддерживала супруга, но еще в середине прошлого года их брак оказался под угрозой.