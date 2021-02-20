Культурная жизнь
20.02.2021, 13:17

Сегодня за место в финале Eesti Laul поборется Уку Сувисте

 
Eesti Laulu poolfinalistid
Foto: Ilmar Saabas
В субботу, 20 февраля, в столичном концертном зале Saku Suurhall пройдет второй полуфинал Eesti Laul. Не пропустите!

В финал конкурса путем голосования жюри и зрителей выйдут 12 участников, которые будут бороться за право представлять Эстонию на "Евровидении -2021" в Роттердаме.

В состав жюри Eesti Laul вошли 11 человек: Керли Кыйв, Хейди Пурга, Сюнне Валтри, Яника Силламаа, Анетт Кульбин, Неле Кирсипуу, Кристьян Ярви, Койт Раудсепп, Сильвер Лаас, Андрес Пуусепп, Genka.

В этом году Eesti Laul будет проходить в несколько ином формате – в зале не будет публики. Однако концерт можно будет смотреть онлайн.

Телеканал ETV+ и портал Rus.err.ee покажут прямую трансляцию полуфиналов и финала песенного конкурса с комментариями на русском языке. Комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа. Прямая трансляция второго полуфинала начнется в субботу в 19:30.

Порядок выступления участников второго полуфинала Eesti Laul-2021 (20.02):

1. Sissi: "Time"
2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"
3. Кадри Вооранд: "Energy"
4. Helen: "Nii kõrgele"
5. Redel: "Tartu"
6. Rahel: "Sunday Night"
7.Уку Хаасма: "Kaos"
8. Heleza: "6"
9. Уку Сувисте: "The Lucky One"
10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"
11. Юри Поотсманн: "Magus melanhoolia"
12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"

Послушать песни всех участников Eesti Laul-2021 можно здесь.

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