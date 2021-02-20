Уку Сувисте в финале Eesti Laul 2021. Смотри, кто составит ему компанию

По итогам голосования жюри и зрителей в финал прошли Уку Сувисте, Suured Tüdrukud, Кадри Вооранд, Юри Потсманн, Redel и Sissi.

Финал Eesti Laul, в котором определится участник "Евровидения" от Эстонии, состоится 6 марта.

В состав жюри Eesti Laul вошли 11 человек: Керли Кыйв, Хейди Пурга, Сюнне Валтри, Яника Силламаа, Анетт Кульбин, Неле Кирсипуу, Кристьян Ярви, Койт Раудсепп, Сильвер Лаас, Андрес Пуусепп, Genka.

В этом году Eesti Laul проходит в несколько ином формате – в зале не будет публики. Однако концерт можно будет смотреть онлайн.

Телеканал ETV+ и портал Rus.err.ee покажут прямую трансляцию полуфиналов и финала песенного конкурса с комментариями на русском языке. Комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа. Прямая трансляция второго полуфинала начнется в субботу в 19:30.

Полный состав второго полуфинала (в порядке выхода на сцену):

1. Sissi: "Time"

2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"

3. Кадри Вооранд: "Energy"

4. Helen: "Nii kõrgele"

5. Redel: "Tartu"

6. Rahel: "Sunday Night"

7.Уку Хаасма: "Kaos"

8. Heleza: "6"

9. Уку Сувисте: "The Lucky One"

10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"

11. Юри Поотсманн: "Magus melanhoolia"

12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"

Послушать песни всех участников Eesti Laul-2021 можно здесь.