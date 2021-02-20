Уку Сувисте в финале Eesti Laul 2021. Смотри, кто составит ему компанию
По итогам голосования жюри и зрителей в финал прошли Уку Сувисте, Suured Tüdrukud, Кадри Вооранд, Юри Потсманн, Redel и Sissi.
Финал Eesti Laul, в котором определится участник "Евровидения" от Эстонии, состоится 6 марта.
В состав жюри Eesti Laul вошли 11 человек: Керли Кыйв, Хейди Пурга, Сюнне Валтри, Яника Силламаа, Анетт Кульбин, Неле Кирсипуу, Кристьян Ярви, Койт Раудсепп, Сильвер Лаас, Андрес Пуусепп, Genka.
В этом году Eesti Laul проходит в несколько ином формате – в зале не будет публики. Однако концерт можно будет смотреть онлайн.
Телеканал ETV+ и портал Rus.err.ee покажут прямую трансляцию полуфиналов и финала песенного конкурса с комментариями на русском языке. Комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа. Прямая трансляция второго полуфинала начнется в субботу в 19:30.
Полный состав второго полуфинала (в порядке выхода на сцену):
1. Sissi: "Time"
2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"
3. Кадри Вооранд: "Energy"
4. Helen: "Nii kõrgele"
5. Redel: "Tartu"
6. Rahel: "Sunday Night"
7.Уку Хаасма: "Kaos"
8. Heleza: "6"
9. Уку Сувисте: "The Lucky One"
10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"
11. Юри Поотсманн: "Magus melanhoolia"
12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"
Послушать песни всех участников Eesti Laul-2021 можно здесь.