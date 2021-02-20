Назван оптимальный женский возраст для вступления в брак
До 25 лет женщине нужно получить образование и попробовать себя в профессии, а уже после этого расставлять приоритеты относительно карьеры и семьи: “Дальше у нее происходит некое определение: она делает основной акцент на реализацию себя в социуме или же она решает, что для нее сейчас важно успеть родить здоровых детей, создать семью. Это наступает как раз в промежутке 25–27 лет. Это возраст некого определения, во что же ближайшие пять-семь лет будет вкладывать время и силы”.
Панфилова подчеркнула, что к мужчинам эта рекомендация тоже относится, хотя в плане деторождения у них больше свободы. “Могут плодиться до глубокой старости”, — посмеялась психолог.
“Но стоит помнить, что психологический возраст может отличаться от паспортного и девушка в 35 лет, будучи даже высокой в социальном статусе, может быть достаточно инфантильной и искать для себя “папу”. Психологическая зрелость может наступить и раньше. Многое зависит от того, чего хочет сама девушка”, — заключила специалист.