Назван оптимальный женский возраст для вступления в брак

До 25 лет женщине нужно получить образование и попробовать себя в профессии, а уже после этого расставлять приоритеты относительно карьеры и семьи: “Дальше у нее происходит некое определение: она делает основной акцент на реализацию себя в социуме или же она решает, что для нее сейчас важно успеть родить здоровых детей, создать семью. Это наступает как раз в промежутке 25–27 лет. Это возраст некого определения, во что же ближайшие пять-семь лет будет вкладывать время и силы”.