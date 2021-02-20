Вот так поворот! Лжесвидетелей по делу Ефремова отправили в психушку

Похоже, этот процесс не закончится еще долго и продолжит и дальше обрастать неожиданными фактами. В конце прошлого года против трех свидетелей, выступавших в суде на стороне защиты Михаила Ефремова, возбудили уголовное дело — следствие пытается установить, почему они могли дать ложные показания под присягой. Двое утверждали, что видели актера на пассажирском сиденье, третий — как в его машину незадолго до ДТП садился посторонний человек.

“Все трое сейчас участвуют в допросах, проходят по статье 307 УК РФ, причем делу присвоена категория “особой важности”, — рассказал источник, знакомый с ситуацией. — Кстати, Александр Кобец и Андрей Гаев так неадекватно вели себя на встречах со следователем, что было решено проверить их вменяемость: обоих отправили в специализированное учреждение, где они пробудут несколько дней, пока будут проводиться разные процедуры. У Тевана Бадасяна же на неделе в 7 утра провели обыск, правда, ничего не изъяли”.

Сам Ефремов не участвовал ни в каких допросах, очных ставок со свидетелями у него не назначено. Лишь один раз в СИЗО приходила дознаватель. Говорят, совсем скоро звездного заключенного этапируют обратно в колонию. Данный факт подтвердил один из адвокатов заслуженного артиста — Роман Филиппов.

“Не знаем, зачем его привезли, — сказал защитник. — Что касается кассации, скоро подадим. Но ее рассмотрение состоится определенно не в ближайшее время. Чувствует Михаил Олегович себя нормально, ни на что не жалуется, условия полностью устраивают”.

Тем временем зрители от Михаила Ефремова еще отвыкнуть не успели. Совсем недавно состоялась премьера мини-сериала "Полет", а на этой неделе вышел фильм "Конек-горбунок", где артист исполнил роль царя.